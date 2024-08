Avola, colta da infarto nella Riserva: salvata un' escursionista giapponese

Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi ha salvato una turista giapponese di 65 anni, che nel corso di un'escursione nella riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, mentre percorreva il sentiero denominato Mastra Ronna, improvvisamente ha accusato un malore tale da non riuscire a proseguire. Era in corso un infarto, come scoperto piu' tardi. L'area della riserva di Cavagrande si estende per 2.700 ettari nel territorio di Avola, Siracusa e Noto ed e' attraversata dal fiume Cassibile che nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon lunghi 10 chilometri. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, allertati dalla Sala Operativa del 118, sono scesi lungo il canyon. Giunti in prossimita' della base della forra hanno operato con i vigili del fuoco del distaccamento di Noto. Insieme, non senza difficolta', hanno iniziato il trasporto della donna a monte della forra e consegnato la turista ai sanitari del 118 giunti in localita' Stallaini con un'ambulanza. Il medico ha riscontrato sintomi e valori riconducibili a un infarto in corso ed e' stata trasportata all'ospedale di Siracusa.