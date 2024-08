Modica, disservizi in centro nell'erogazione idrica: Iblea Acque è "latitante"

Un avviso del Comune di Modica di probabili disservizi nell'erogazione idrica per lunedì 26 agosto a Modica Bassa, Modica Alta e quartiere Dente: fin qui nulla di nuovo, purtroppo. Solo che la mancanza d'acqua si verifica già da stamattina con famiglie ed esercizi pubblici in grossa difficoltà. Diversi commercianti con le attività in Corso Umberto chiamano il numero verde di Iblea Acque ma parlare con qualcuno che dia una risposta attendibile è una vera impresa. C'è chi rassicura sulla imminente soluzione del problema e chi rimanda ad un numero fisso: il risultato è sempre lo stesso, vale a dire incertezza e disagi. Si diceva che con la gestione di Iblea Acque la situazione sarebbe migliorata: falso. Crediamo che il Comune di Modica debba fare qualcosa di serio per tutelare le famiglie e le attività commerciali che perdono clienti e guadagni. Una situazione non più tollerabile, soprattutto se sommata alle cosìddette cartelle pazze che continuano ad arrivare agli utenti.