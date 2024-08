Incastrati da un filmato, bloccati a Siracusa quattro presunti ladri

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 44 anni e un giovane di 24, entrambi già noti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato avvenuto a Siracusa.

In particolare, a seguito di indagini che si sono avvalse delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad individuare i due soggetti quali autori di un furto perpetrato il 7 agosto scorso ai danni di un esercizio commerciale. In detta occasione, oltre al denaro custodito nella cassa, i due malviventi avevano rubato oggetti in ceramica e bigiotteria.

Inoltre, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 44 anni e un altro di 34, entrambi già noti alle forze di polizia, per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Anche in questo caso, fondamentale è stato il contributo delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso gli autori di un furto avvenuto il 9 agosto scorso ai danni di un esercizio commerciale.

I due malviventi, oltre al denaro, asportavano delle attrezzature da parrucchiere.

Infine, è stato accertato che per fuggire dal luogo del reato i due uomini utilizzavano un motociclo risultato provento di furto, motivo per il quale sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione.