Migranti, partita da Trapani la 'Mare Jonio': benedizione di Papa Francesco

"Ieri sera è partita dal porto di Trapani la Missione 18 di monitoraggio e soccorso in mare di Mediterranea. A fianco della nave Mare Jonio, unica nave battente bandiera italiana della Civil Fleet, navigherà la barca a vela Migrantes, organizzata dalla Fondazione Migrantes della Chiesa cattolica italiana, con funzioni di osservazione e documentazione, informazione e testimonianza". Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, aggiungendo che dopo la partenza, la Missione 18 ha ricevuto un messaggio di "buon vento" da parte di Papa Francesco: "Vi auguro il meglio e invio la mia benedizione all'equipaggio di Mediterranea Saving Humans e a Migrantes. Prego per voi. Grazie tante per la vostra testimonianza. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Fraternamente, Francesco"."Ancora una volta siamo tornati là dove bisogna essere: nel Mediterraneo centrale per soccorrere le persone in fuga da tortura, violenze e violazioni dei diritti umani e contrastare le intercettazioni e le deportazioni in Libia e Tunisia", conclude.