Nuovi colpi di mercato del Siracusa: due difensori centrali Parisi e Barbana in azzurro

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia domani al 'De Simone' contro la Sancataldese, il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive degli esterni difensivi Francesco Parisi e Riccardo Barbana.

Classe 2004, Parisi nella scorsa stagione ha giocato in Serie D con la maglia del Campobasso, club con il quale ha vinto il campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, ha giocato in quarta serie anche con il Casarano.

Classe 2006, Barbana ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Udinese, società con la quale nella passata stagione ha vinto i playoff conquistando la promozione in Primavera 2.

(nella foto l'ex Campobasso Francesco Parisi)