Lampedusa, partorisce su una barca: la soccorre la Finanza

Una giovane etiope ha partorito, all'alba, sul natante in vetroresina di 10 metri sul quale viaggiava con 46 persone. La carretta, partita da Zuwara in Libia, è stata soccorsa dai militari della guardia di finanza. Subito dopo lo sbarco a molo Favarolo, a Lampedusa, la donna e la neonata sono state portate al poliambulatorio dell'isola dove vengono tenute sotto controllo. Entrambe sono in buone condizioni di salute. Accanto alla mamma e alla sorellina, anche una bambina più grande. E sono 74 i migranti sbarcati, fra Lampedusa e Lampione, nelle ultime ore. La prima imbarcazione, di 10 metri, salpata da Zuwara in Libia, è stata agganciata, poco prima dell'alba, dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza al largo della maggiore delle isole Pelagie. A bordo 47, fra cui 2 donne, bengalesi, egiziani, pakistani e siriani che hanno riferito d'aver pagato 5 mila euro per la traversata.

Sull'isolotto di Lampione, dagli stessi militari delle Fiamme gialle, sono stati invece rintracciati 27 tunisini, fra cui 3 minori. Il gruppetto è giunto con un gommone di 6 metri.

Soccorso e sbarco autonomo si sono verificati dopo più giorni di stop ai viaggi della speranza dovuti alle cattive condizioni del mare. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 126 ospiti.