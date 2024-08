Furto in un bar di Comiso, ladri in fuga: recuperato furgone

Gli Agenti delle Volanti dei Commissariati di Comiso e di Vittoria, a seguito della segnalazione giunta dal proprietario di un bar di Comiso, relativa al furto subito all’interno dell’attività ad opera di ignoti con l’asportazione di un cambiamonete, sono intervenuti sulla SP 15 Comiso – Kastalia in quanto era stato appena segnalato il movimento del GPS installato come sicurezza all’interno della predetta macchinetta.

I poliziotti lungo il tragitto hanno intercettato un furgone ed il conducente del mezzo, alla loro vista, dapprima faceva scendere un passeggero che si dileguava a piedi facendo perdere le sue tracce, per poi scappare a fortissima velocità con il conseguente inseguimento fino alla Strada Regionale 53 dove, vistosi scoperto, il malfattore ha quindi abbandonato sul posto il veicolo, per poi darsi alla fuga a piedi nelle campagne circostanti.

Il furgone dopo gli accertamenti esperiti è risultato provento di furto da qualche giorno, ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario immediatamente accorso sul posto ben contento di riavere così il proprio mezzo.