Radicali e Autonomisti in visita ispettiva nel carcere di Augusta

Una delegazione del Partito Radicale e del Movimento per l'Autonomia ha fatto una visita ispettiva nel carcere di Brucoli (Augusta) per monitorare le condizioni di detenzione e raccogliere testimonianze direttamente dai detenuti. Le delegazioni degli autonomisti è stata rappresentata dal deputato all'Ars, nonchè sindaco di Melllli Peppe Carta e dal consigliere comunale di Augusta Manuel Mangano. Per i radicali si sono presentati Corleo, Dagnino e Aparo Migneco. Ad accoglierli sono state la direttrice del carcere, Angela Lantieri, e dalla capo area trattamentale, la dottoressa Longo. Durante la visita erano presenti anche Fra Stefano, il vicecomandante dell’istituto e il direttore sanitario Remo Ternullo. I detenuti di Brucoli hanno messo in evidenza le criticità della struttura carceraria.