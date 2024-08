Naufragio a Porticello, sindaco di Palermo: "Grato a chi si è speso per le vittime"

"Ringrazio la Guardia costiera, i vigili del fuoco, i sommozzatori, il personale del 118 e i tanti volontari che in queste lunghe giornate di ricerca si sono spesi per recuperare i corpi delle vittime del naufragio del veliero a Porticello. Rinnovo la mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione ai parenti delle vittime e ringrazio il personale del cimitero dei Rotoli grazie alla cui collaborazione siamo riusciti ad ospitare temporaneamente alcune delle salme".

Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.