Sangue, bagnanti per un giorno donatori a Catania al 'Lido del finanziere'

Presso lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” di Catania, si è tenuta la 3a edizione della campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, una giornata speciale dedicata al dono per ricordare che proprio nella stagione estiva il fabbisogno di sangue ed emoderivati si fa più pressante.

Il messaggio di solidarietà giunge dalla spiaggia di Catania dove le Fiamme Gialle etnee in collaborazione con la FRATRES - donatori di sangue - Gruppo Padre Pio da Pietrelcina e l’ADVS - FIDAS (Donatori di Sangue – Catania) proseguono il percorso di promozione, visite di idoneità e donazione sangue e plasma rivolto agli appartenenti al Corpo e ai loro rispettivi familiari nonché a tutti i frequentatori dello stabilimento balneare “Lido del Finanziere” di Catania.

Un gesto, quello del donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, fortemente sentito dai militari della Guardia di Finanza, sostenuto dalla sensibilità e dall’altruismo verso chi soffre e nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue.

Diversi i giovani finanzieri che si sono approcciati alla donazione del sangue: tra essi anche Gianluca Maglia, trentenne campione italiano di nuoto 200mt stile libero negli anni 2009, 2010 e 2011, attualmente in servizio presso la Compagnia di Catania-Fontanarossa.

La prima edizione della raccolta di sangue, avviata l’estate scorsa, è stata poi seguita da una donazione effettuata a gennaio di quest’anno e da quella svolta adesso presso il Lido del Finanziere.

Un particolare apprezzamento è stato formulato ai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania dal presidente della Fratres di Catania, Debora Mazza e dal direttore sanitario ADVS-FIDAS, dott. Vincenzo Caruso, per la particolare attenzione e delicatezza dimostrata nel contribuire al benessere della comunità.