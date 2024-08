Il Catania non stecca alla prima: fuori casa raccoglie un punto contro il Sorrento

Allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, Sorrento e Catania non si fanno del male e concludono l’esordio stagionale con uno spento 0-0, al termine di questa gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Nel primo tempo le emozioni si contano sulle dita di una mano, nonostante un inizio brillante delle due squadre, che creano immediatamente pericoli con Musso e Castellini. Con il passare dei minuti, però, i ritmi sono calati e le due formazioni hanno scelto di studiarsi senza rischiare troppo. Inosmma è stato fuoco di paglia.

Dopo un minuto ci ha provato Musso, trovato splendidamente da un cross di Tedesco, ad impensierire il portiere con una girata di testa.

Passano 3 minuti e i siciliani rispondono: Castellini prova a risolvere una mischia furibonda in area calciando potente, ma la sua conclusione gonfia soltanto l’esterno della rete. Al 21esimo è ancora il Catania a rendersi pericoloso, con Sturaro che recupera palla e offre a Di Tacchio, ma il tiro sfiora l’incrocio dei pali e si perde sul fondo. Nel finale squillo di Bolsius, che semina il panico in area ma non trova compagni pronti a ribadire in rete il suo traversone. Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare, con il primo vero squillo che arriva soltanto al 73esimo: lo firmano i padroni di casa, con uno dei più attivi, Bolsius, che semina il panico e serve Musso, ma il suo colpo di testa è impreciso e non inquadra lo specchio della porta. All’80esimo è ancora Musso ad impegnare Bethers, che si esibisce in un vero e proprio prodigio, deviando il pallone e salvando a tutti gli effetti il risultato. Nel recupero ci prova timidamente il Catania, senza impensierire Del Sorbo.