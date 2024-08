Palermo, secondo ko in altrettante gare: vince il Pisa con un gol per tempo

Seconda trasferta e seconda sconfitta per il Palermo. Vola, invece, il Pisa. Il match si sblocca al 6', quando Leris vince il contrasto con Pierozzi e crossa, Nedelcearu la mette nella sua porta al 6'. Quattro minuti dopo subito chance per il raddoppio dei nerazzurri che colpiscono una traversa con Caracciolo, che poco dopo salva su Brunori. Nella ripresa Desplanches respinge subito su Marin e Moreo, mentre Semper è decisivo su Brunori al 54'. Il Pisa raddoppia al 66' con Bonfanti che appoggia in rete un assist di Tramoni, quest'ultimo abile a ripartire in contropiede e sorprendere la difesa dei rosanero di Dionisi.

PISA 2

PALERMO 0

PISA (3-4-2-1): Semper 7; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, G. Bonfanti 6; Touré 5.5 (10' st N. Bonfanti 6.5), Marin 6.5, Piccinini 6, Beruatto 5.5 (10' st Angori 6); Tramoni 6.5 (26' st Hojholt 6), Leris 6.5 (26' st Calabresi 6); Moreo 6 (31' st Vignato sv).

In panchina: Andrade, Vukovic, Jevsenak, Rus, Loria, Raychev, Arena, Mlakar.

Allenatore: Inzaghi 6.5.

PALERMO (4-3-3): Desplanches 6; Diakite 6, Nedelcearu 5.5 (14' st Peda 6), Nikolaou 6, Pierozzi 5.5 (38' st Lund sv); Ranocchia 6, Blin 6, Verre 5.5 (24' st Gomes 6); Di Francesco 6.5 (24' st Henry 6), Brunori 6, Insigne 5 (1' st Vasic 6).

In panchina: Nespola, Di Mariano, Ceccaroni, Segre, Cutrona.

Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Colombo di Como 5.5.

RETI: 6' pt aut. Nedelcearu, 21' st Bonfanti.

NOTE: al 14' st Nedelcearu esce in barella dopo uno scontro di gioco. Spettatori: 8.000 circa. Ammoniti: Pierozzi, Beruatto, Tourè,Peda, Gomes. Angoli: 3-4. Recupero: 2'; 8'.

I RISULTATI DELLA II GIORNATA

Modena - Bari 2-1

Sudtirol - Salernitana 3-2

Brescia - Cittadella 0-1

Cremonese - Carrarese 1-0

Pisa - Palermo 2-0

Sampdoria - Reggiana 0-1

Sassuolo - Cesena 2-1

Spezia - Frosinone 2-1

Catanzaro - Juve Stabia (25/08, ore 20.30)

Mantova - Cosenza (25/08, ore 20.30)