L'Isis torna a colpire, in Germania 2 arresti per i tre morti e gli 8 feriti

Si è conclusa con due arresti la caccia all'uomo seguita all'attentato di venerdì sera a Solingen, in Germania, in cui sono rimaste uccise 3 persone e ferite altre 8, alcune delle quali in modo grave, e rivendicato dall'Isis. La polizia tedesca ha fermato in mattinata un ragazzo di 15 anni sospettato di avere avuto contatti con l'attentatore, che ha colpito a caso con un coltello i partecipanti a una festa per i 650 anni dalla fondazione della cittadina del Nordreno-Vestfalia. Poi è stato arrestato un siriano di 36 anni in un centro per richiedenti asilo poco distante dal luogo dell'attacco. Infine, poco prima di mezzanotte, un altro siriano di 26 anni si è consegnato alla polizia dicendosi autore materiale. Le indagini proseguono.