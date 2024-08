Carabiniere picchiato a Locorotondo, Crosetto: "Risposte con fermezza"

"Inaccettabile il senso di impunità che consente a dei delinquenti di picchiare un carabiniere che sta facendo il proprio lavoro, rappresentando lo Stato. Lo stesso senso di impunità che consente loro di filmare e pubblicare la loro sfacciataggine. Non è il singolo ad essere stato maltrattato, non è un esponente delle forze di polizia, è lo Stato stesso ad essere offeso. Di fronte ad atti così, occorre rispondere con fermezza, occorre dare l'esempio in modo tale che non accada più, applicando la legge con durezza". Loscrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto riferendosi all'aggressione di un carabiniere a Locorotondo, nel Barese