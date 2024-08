Controlli straordinari dei carabinieri a Trecastagni

In un'azione volta a rafforzare la sicurezza e la legalità nella Provincia di Catania, i Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo, in sinergia con il N.O.R. della Compagnia di Gravina e con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno eseguito un'operazione a largo raggio. Questo intervento, coordinato dalla Centrale Operativa, ha coperto strategicamente il centro cittadino, le arterie principali e le aree di maggiore interesse operativo del comune.

L'operazione, mirata e incisiva, ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle norme del Codice della Strada e di prevenire ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo, altamente visibile, ha effettuato controlli su 22 veicoli e identificato 24 persone, dimostrando un'attività capillare. Sono state elevate 6 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, di cui tre per omessa revisione e una per la mancanza di copertura assicurativa RCA, con conseguente sequestro del veicolo. Inoltre, sono state comminate 2 contravvenzioni per altre infrazioni, con il fermo amministrativo di un ciclomotore.

L'operazione ha incluso anche verifiche su alcuni soggetti detenuti agli arresti domiciliari, accertando la loro presenza presso i rispettivi domicili, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L'intervento si è concluso con l'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 1.626,00 euro, la maggior parte delle quali legate alla mancata revisione e all'assenza di copertura assicurativa, a testimonianza dell'efficacia e della determinazione con cui i Carabinieri stanno operando per garantire il rispetto della legalità.