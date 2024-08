Il naufragio di Porticello, 'il Bayesian ha imbarcato acqua dal portellone laterale altrimenti non affondava'

"Il Bayesian ha imbarcato acqua dal portellone laterale. Altrimenti non sarebbe mai affondato". Ne è convinto Franco Romani dell'ufficio progetti di Perini Navi. "Era una nave che aveva delle particolarità- spiega - Faceva parte della serie dei 56 metri di Perini: dieci barche in tutto, una linea dunque più che consolidata". Per Romani "sono barche che possono fare qualsiasi cosa". Quanto al naufragio afferma: "La mia personale interpretazione è che abbiano lasciato aperto il portellone laterale dopo la festa. Se chiudi tutto, l'acqua non entra: in condizioni estreme, la barca può rollare quanto vuole, ma non va fondo. Per questo credo che sia rimasto aperto il portellone di fianco, quello che si usa per uscire col tender e le immersioni. C'è un margine di 60 centimetri: quando la barca ha sbandato, sono entrate tonnellate d'acqua che hanno finito per invadere la sala macchine, se, come penso, pure quella è stata lasciata aperta - dice - E non c'è stato più nulla da fare". Poi aggiunge: "Vedremo cosa emergerà una volta che sarà stata recuperata dal fondale. Certo, mi fa un po' strano che non abbiano cercato nessuno di noi del cantiere. Ogni tanto ci sentiamo: a nessuno è squillato il telefono".

Saranno conferiti domani, o al massimo martedì, come apprende l'Adnkronos, dalla Procura di Termini Imerese, gli incarichi per eseguire le autopsie sui corpi dei sette naufraghi che viaggiavano a bordo del veliero Bayesian affondato all'alba di lunedì davanti alla costa di Porticello (Palermo) per cause ancora al centro dell'inchiesta della procura di Termini Imerese. Gli esami saranno eseguiti dai medici dell'istituto legale del Policlinico di Palermo sui corpi dell'imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah, Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada e dello chef Thomas Recaldo. Cinque corpi si trovano al cimitero dei Rotoli di Palermo da dove saranno trasferiti domani all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Due dei sette corpi si trovano, invece, già nelle celle frigorifere del Policlinico. Entro domani potrebbe essere risentito dai magistrati, il Procuratore capo Ambrogio Cartosio e il pm Raffaele Cammarano, il comandante della imbarcazione, James Catfield, neozelandese di 51 anni. Potrebbe essere lui il primo a ricevere un avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, i reati su cui indaga la Procura.