Dipendente pubblico trovato morto alle porte di Pachino: forse è suicidio

Abitava da solo in una villetta acquistata qualche anno fa in contrada Cuba, in territorio di Noto, anche si più vicina al centro abitato di Pachino.

A.M., 51 anni, originario di Pachino, ma dipendente pubblico in una struttura del nord Italia ha deciso di togliersi la vita. Pare che l'uomo di sia avvelenato. Prima di portare a termine il progetto suicida, A.M. avrebbe avvertito alcuni conoscenti. "Sto per ammazzarmi" avrebbe detto la vittima al telefono. Preoccupati per quella che poteva sembrare una minaccia, gli amici hanno avvertito i carabinieri che hanno chiesto anche l'ausilio dei soccorritori del 118. Quando i militari dell'Arma sono arrivati nella casa dell'uomo, A.M. era già morto. L'uomo non era sposato e viveva da solo. Chi lo ha conosciuto ha detto che era 'una brava persona'.