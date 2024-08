Ancora una giovane vita spezzata: a Vittoria l'ultimo saluto a Nicole Lorefice

Ancora un funerale, ancora un addio ad una giovane vittima della strada che ha lasciato la sua vita in Grecia, coinvolta in un incidente stradale nell'isola di Rodi il 13 agosto scorso. Questa mattina, a Vittoria, nella Basilica di San Giovanni Battista, l'ultimo saluto a Nicole Lorefice, 19 anni. Tantissime le persone che hanno voluto rendere omaggio alla giovane estetista. Striscioni e magliette con il volto di Nicole hanno campeggiato all'esterno della Basilica, con tanti amici della ragazza, molto conosciuta a Vittoria, così come la sua famiglia. Il rito funebre è stato celebrato da don Beniamino Sacco che, nell'omelia, ha voluto sottolineare la grande fede della famiglia. Presenti in chiesa il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, alcuni assessori e consiglieri comunali. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, interpretando il dolore di un'intera città per una morte che ha lasciato il segno nella comunità vittoriese.