Pallamano, nello Scicli Social Club arriva Oreste Delitala

E’ cominciata l’operazione di rinforzo della rosa a disposizione di mister Giovanni Marino per lo Scicli Social Club che prenderà parte al campionato di serie B 2024/2025. La società parte di slancio con l’importante innesto di Oreste Delitala, 35 anni, ruolo terzino, che ha buona capacità realizzata, forte anche della sua decennale esperienza nella disciplina. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Ortigia Siracusa e dell’Albatro, partecipando alla finali nazionali nel 2007 under 18. Poi, ha giocato in serie A Elite e serie A2, nelle ultime stagioni ha difeso i colori dello Scicli Sport Club in serie B. E' un terzino duttile dall’ottimo spunto offensivo che sa interpretare molto bene anche la fase difensiva.