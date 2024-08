Gli spara dopo una lite nell'Agrigentino: commerciante arrestato

Svolta nelle indagini per il tentato omicidio di un 23enne di Joppolo Giancaxio avvenuta ieri sera. Un commerciante dello stesso centro, di 29 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L'indagato avrebbe raccontato di aver impugnato l'arma, di proprietà di un parente, per vendicarsi del ferito che avrebbe preso in giro un suo cugino disabile e avrebbe indicato ai militari dove aveva conservato la pistola, una calibro 44 a tamburo, arma non denunciata. Russo, che era rimasto ferito durante la colluttazione, al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 23enne ferito, T.A., avrebbe riportato danni alla spina dorsale e potrebbe rimanere paralizzato.