Modica, disservizi idrici: vita difficile per le attività commerciali del centro

Ancora un avviso di possibili disservizi nella regolare erogazione dell'acqua a Modica per la giornata di lunedì 26. La comunicazione è arrivata dalla Iblea Acque per lavori di manutenzione straordinaria della condotta di collegamento della sorgente Cafeo a Costa del Diavolo. I disservizi potrebbero riguardare le utenze di Modica Alta, Modica Bassa e quartiere Dente. L'avviso è stato accolto dagli utenti con comprensibile preoccupazione perchè già sabato si sono verificati gravi e non annunciati disservizi che hanno costretto famiglie e titolari di esercizi pubblici a ricorrere alle autobotti per riempire i serbatoi. Gli utenti che, tra l'altro, continuano a ricevere bollette esorbitanti da Iblea Acque, chiedono chiarezza e, soprattutto, un servizio puntuale, in linea con la "consistenza" delle bollette.