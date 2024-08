Siracusa, “Sicilian Shakespeare Festival”: applausi per “La Dodicesima notte” all’istituto “Gagini”

Un’ora di spettacolo, due minuti di applausi e un accenno di standing ovation finale. Non avrebbe potuto aspettarsi di più Luciano Bottaro, regista e attore (nella doppia veste di don Andrea e del comandante della nave) de “La Dodicesima Notte”. Salone di rappresentanza dell’istituto “Gagini” quasi soldout per la prima delle due repliche della commedia di William Shakespeare, portata in scena sabato sera dalla

“ShakeSpeare Accademy” di Siracusa. Per il terzo appuntamento aretuseo con gli spettacoli teatrali del festival siciliano dedicato al drammaturgo e poeta inglese, risate e tanto divertimento. Gli attori hanno recitato tra palco e platea, mettendo in scena fedelmente il testo che racconta una storia di amori e inganni nella quale i gemelli Viola e Sebastian, a seguito di un naufragio, si trovano a conoscere il duca Orsino e la dama Olivia.Luciano Bottaro ha dovuto sopperire all’assenza, all’ultimo momento, di uno degli attori, Enzo Pilato, bloccato da un lieve malore (nulla di grave per fortuna) che lo ha costretto a rimanere ai box. “E’ la prima volta che mi succede – ha detto Bottaro – ma credo che in pochi se ne siano accorti. Siamo stati bravi anche da questo punto di vista. Lui avrebbe dovuto interpretare don Andrea e il capitano ma purtroppo non se l’è sentita di salire sul palco. E così sono stato io a sostituirlo mentre Seby De Francisci (che avevo allertato per sicurezza) si è esibito nel ruolo del duca Orsino, parte avrei dovuto fare io. E’ chiaro che, essendo in regia, pur non avendo provato nell’ultima settimana, sapevo le battute, ma c’era il rischio che qualcosa sarebbe potuto saltare nei ritmi dello spettacolo. E invece è andato tutto nel migliore dei modi. Auguriamo a Enzo Pilato una pronta ripresa”. Prossimo appuntamento, domani, lunedì 26 agosto alle 20,30 ancora al “Gagini” con la “Strega di Macbeth, spettacolo di magia con la maga Benny. Mercoledì 28 agosto la replica de “La Dodicesima notte” e venerdì 30 quella di “Tutto Shakespeare” sempre con la regia di Luciano Bottaro che guida gli attori Rosaria Salvatico e Salvo Sesto. Anche questi ultimi tre eventi sono in programma al “Gagini”. Al “piccolo teatro Elvira” sabato 31 agosto ci sarà “U Mircanti