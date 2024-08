Confintesa Palermo: "No soldi a pioggia alle aziende che assumono"

Confintesa Palermo si associa alle parole del presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, a proposito del provvedimento concernente l'erogazione di trentamila euro, in tre anni, per ogni nuovo assunto in Sicilia che è determinato dall'incentivo attivato dall'Assessorato regionale del Lavoro con l'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione e rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale sul territorio siciliano. La dotazione finanziaria è di 40 milioni che consentirà di erogare contributi per assumere fino a 1.350 persone, 30.000 € in tre anni a lavoratore. "Non siamo più in pandemia, dove tutto doveva essere fatto in fretta, il Click Day non ha più ragion d'essere, è un metodo che svilisce la dignità dell'impresa e del lavoratore", a dichiaralo il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale Confintesa Palermo.