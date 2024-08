Coppa Italia, il Siracusa senza fatica supera la Santacaldese ( 2 - 0 ): spalti semi deserti

Allo stadio hanno preferito il mare per questa ultima domenica di agosto. E lo si è visto alla stadio 'De Simone' con la gradinata semideserta e con gli irriducibili della curva Anna ad incitare il Siracusa, al debutto nella gara di preliminare di Coppa Italia. Hanno vinto gli azzurri contro una Sancataldese tutt'altro che trascendentale. Ma la squadra di Marco Turati è attesa a test più impegnativi prima di capire se la prossima stagione, sarà quella della promozione.

Tornando alla gara odierna, il Siracusa ha marcato supremazia territoriale dal primo all'ultimo minuto, poi nella ripresa ha badato a controllare il doppio vantaggio.

La prima palla gol arriva dopo appena 10 minuti. Candiano imbecca Palermo che di controbalzo sfiora di poco la mira. Poi al 14' ci prova Alma, ma trova pronto alla parata Dolenti. Il vantaggio è nell'aria e lo firma Baldan. Il Siracusa continua ad essere padrone del campo ed al 25' è vicino al raddoppio. Alma avanza da destra e serve al centro Longo, ma la sua conclusione di prima intenzione è fuori misura.

Al 32' altra incursione dei padroni di casa sempre con Alma protagonista, questa volta il bomber non sbaglia e sigla il raddoppio, 2-0.

Il secondo tempo si apre con il Siracusa sempre in avanti : al 51' apertura millimetrica di Candiano per Longo, che rientra sul destro e calcia in porta trovando la deviazione in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il colpo di testa di Maggio finisce alto . Poi al 62' Candiato va a segno per la terza volta. Il direttore di gara annulla per un precedente fuori gioco di Maggio. Poi nessuna emozione fino al termine. Per i nisseni c'è molto da lavorare. E' il Siracusa a passare il turno.