Perde il controllo della moto, motociclista morto allo svincolo di Acireale

Tragedia questo pomeriggio intorno alle 17,30 sull'autostrada A18 Messina-Catania sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente. Un'auto e una moto si sono scontrate e il conducente del mezzo a due ruote è deceduto. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale e ci sono lunghe code di veicoli.

L'incidente mortale è avvenuto a 2 chilometri dallo svincolo di Acireale. Sarebbe stato il motociclista a perdere il controllo del mezzo, ma le cause sono ancora da accertare. In autostrada è atterrato l'elisoccorso del 118. Il ferito quando è stato caricato era ancora vivo. E' morto appena arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania.