Al Messina non basta una doppietta di Anatriello: il Potenza fa 2 - 2 nel finale

Il Messina gioca bene contro la corazzata Potenza ed alla prima della stagione deve accontentarsi di un 2 a 2. Ma al 'Franco Scoglio' ha rischato di perdere, ma anche di vincere. I padroni di casa recriminano per un rigore non concesso nel primo tempo. Le emozioni non sono mancate, con i Lucani che chiudono il primo tempo in vantaggio per 0 -1 grazie ad un gol di Caturano. Nel secondo tempo il Messina si accende grazie a Gennaro Anatriello che nell'arco di 5 minuti ribalta la gara grazie ad una doppietta. La realizza tra il 50' e 55'. Il Messina sembra all'altezza di conquistare i 3 punti, ma in pieno recupero il Potenza trova il gol del definitivo 2 - 2 con Verrengia.

I RISULTATI I GIORNATA

Acr Messina - Potenza 2 - 2

Az Picerno - Avellino 4-1

Benevento - Cavese

Crotone - Team Altamura

Foggia - Trapani

Giugliano - Taranto 1-0 (ieri)

Juventus Next Gen - Audace Cerignola 3-4 (ieri)

Latina - Casertana 1-1 (ieri)

Sorrento - Catania 0-0

Turris - Monopoli