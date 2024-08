Lo schianto allo svincolo di Acireale: morto il titolare di un bar di Catania

Un motociclista di 40 anni, titolare di un bar a Catania, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi scontrato con un'auto sull'autostrada A18 Messina-Catania. Si tratta di Bruno Arena. L'incidente è avvenuto nel tratto fra gli svincoli di Giarre e Acireale, in direzione di Catania, quando per cause ancora da accertare il centauro, a bordo di una Triumph, si è schiantato contro una Citroen.

Su Facebook, la testimonianza di chi era presente: "Sono passato pochi minuti dopo l'incidente, ho visto che messaggiavano, mi sono fermato e mi sono aggiunto all'infermiere acese che come me si era fermato, avevano appena sottratto da sotto l'auto il povero ragazzo, e insieme ad un medico facevano il massaggio cardiaco. Mi sono aggiunto dando il cambio ogni due minuti, insieme all'infermiere e l'altra ragazza, istruttrice blsd, scopro dopo. Si aggiunge un altro medico del Pronto soccorso del Cannizzaro, ma eravamo a mani vuote, le ambulanze non arrivavano, abbiamo dato l'anima per tenerlo in vita ma inutilmente. Poi le ambulanze, l'elicottero e quella telefonata della moglie a cui ha dovuto rispondere un agente della polizia stradale, 'Signora purtroppo suo marito è morto'. Mi dispiace abbiamo fatto il possibile per 45 minuti ininterrottamente".

Tanti i messaggi di cordoglio sui social.