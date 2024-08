Vicepresidente della Camera di Forza Italia in visita all'Ucciardone di Palermo

Nel pomeriggio di oggi l'onorevole Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, visiterà il carcere dell'Ucciardone di Palermo nell'ambito della campagna "Estate in carcere" lanciata dal movimento degli "azzurri" in collaborazione con il partito radicale. Ad accompagnare Mulè ci saranno Maurizio Artale, consulente del vicepresidente della Camera e presidente del centro di accoglienza "Padre Nostro" fondato dal beato don Pino Puglisi impegnato anche nel recupero di detenuti ed ex detenuti, e Gianluca Inzerillo, consigliere comunale e componente del consiglio nazionale di Forza Italia. Nel corso della visita all'Ucciardone, dove ancora ieri un detenuto ha tentato il suicidio ed è stato salvato in extremis dal personale, Mulè incontrerà anche gli impiegati amministrativi della struttura e gli agenti della Polizia Penitenziaria.