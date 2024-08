Scalo marittimo, offrivano escursioni ai croceristi: sanzionati a Catania

Senza essere autorizzati offrivano escursioni ai croceristi. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria dello "Scalo Marittimo" di Catania che hanno multato diverse persone, la maggior parte di loro pregiudicate. Gli indagati, durante le operazioni di transito dei passeggeri sbarcati dalle navi da crociera, stazionando appiedati nel delimitato percorso pedonale strutturato per collegare la Stazione Marittima con il centro città, prospettando loro - non autorizzati - offerte di escursioni, ne bloccavano di fatto il passaggio, creando così problemi di sicurezza portuale. A tutti gli indagati è stato notificato un ordine di allontanamento dal sedime portuale e dalle sue pertinenze. Saranno effettuati ulteriori approfondimenti per l'applicazione del Dacur, il Daspo Urbano.