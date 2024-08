Fuori servizio nell'area industriale di Siracusa, Spada (Pd): questo è inquinamento

Ci sarebbe stato un fuori servizio nella zona industriale di Siracusa questa mattina verso le 5. Una colonna di fumo nero si è alzato sul cielo di Priolo e Melilli, provocando una caduta si sostanza oleosa nella frazione melillese di Città Giardino. Sarebbe avvenuto nell'impianto denominato '100' all'Isab Sud. A tutt'ora la società non ha fornito alcuna notizia sull'incidente. Vigili del fuoco ed Arpa stanno seguendo la vicenda, con attenzione da parte della Procura di Siracusa. Critico il parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada su quanto accaduto nella zona industriale.

"Alcuni ritengono che questo non sia inquinamento dell’aria e che chi, come il sottoscritto, si oppone allo stato delle cose - aggiunge Spada sui social - non meriti di essere rieletto. Potrò anche non essere rieletto, ma farò di tutto per cercare di limitare il disagio a cui sono costretti i nostri concittadini".

E se c'è in gioco la salute dei cittadini del quadrilatero, la gente sta dalla parte di Spada. Insopportabili silenzi da parte degli altri parlamentari all'Ars, concentrati in feste, festini e sagre nei loro territori.

Il Senatore Nicita ha depositato una interrogazione ai Ministri Pichetto Fratin, Urso e Schillaci in merito agli eventi odierni che si sono verificati nella zona industriale siracusana e che hanno interessato il territorio di Melilli, Città Giardino e Belvedere.

Da quello che si apprende sono c'è stato uno sfiaccolamento nell’area industriale e sono cadute strane gocce di una sostanza oleosa che ha ricoperto le macchine e le case dei residenti della zona. Poco prima era stata notata una fitta nuvola nera che usciva da una ciminiera e dalla strada si sentiva un forte odore di idrocarburi bruciati.

Si chiede pertanto ai Ministeri competenti, che vengano messe in atto tutte le azioni possibili per identificare la fonte delle sostanze e valutare i rischi per la salute pubblica.