Emergenza sangue, Asp e Questura di Siracusa insieme per promuovere le donazioni

A seguito della notizia sulla flessione in questo periodo di disponibilità di sangue e di emocomponenti in Sicilia diffusa dall’Assessorato regionale della Salute durante la conferenza di servizi che si è svolta nei giorni scorsi nella sede della Prefettura di Catania, il questore di Siracusa Roberto Pellicone, accogliendo prontamente la proposta del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, ha promosso, in collaborazione con l’Azienda sanitaria, una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta agli appartenenti agli uffici della Questura ed alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio provinciale con l’obiettivo di stimolare il gesto della donazione.

“Come cittadini attivi e come tutori dell’ordine, della sicurezza e della protezione della collettività – dichiara il questore di Siracusa Roberto Pellicone - siamo particolarmente sensibili ai temi della salute e del benessere di ogni persona e non potevamo trascurare, né rimanere indifferenti, il segnale lanciato dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dalla Conferenza dei servizi svoltasi presso la sede della Prefettura di Catania allo scopo di porre rimedio allo stato di grave carenza di sangue e soddisfare le attese trasfusionali delle persone assistite”.

Il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa di sostegno assunta dalla Questura e dagli appartenenti alle Forze dell’ordine: “L’aiuto fornito con la mobilitazione dei nuovi potenziali donatori ed il coinvolgimento nella programmazione della raccolta e la convocazione dei donatori – sottolinea il direttore generale Caltagirone - ci consente di colmare l’attuale deficit di emocomponenti e di far cessare le condizioni di emergenza. Siamo particolarmente grati alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco per la tempestività dell’intervento a sostegno e per la sensibilità dimostrata nei confronti di quanti ricevono le terapie trasfusionali”.

“La flessione degli accessi dei donatori di sangue alle Unità ed ai Punti di raccolta della rete trasfusionale,– dichiara il direttore della Medicina Trasfusionale dell’Asp di Siracusa Dario Genovese - con la conseguente contrazione del numero delle donazioni anche a Siracusa, ha determinato lo stato di sofferenza del sistema trasfusionale che ha comportato la rimodulazione delle terapie trasfusionali per assicurare, comunque e regolarmente, i livelli essenziali di assistenza, secondo le linee guida aggiornate in materia di medicina trasfusionale e per il trattamento dei pazienti emopatici trasfusione-dipendenti”.

All’iniziativa promozionale della Questura di Siracusa si aggiunge l’intervento dell’associazione “Donatorinati”, cui fanno riferimento i donatori periodici delle Forze dell’ordine e del Corpo dei Vigili del fuoco, che si traduce nell’intensificazione del servizio di chiamata-convocazione dei donatori associati per rispondere ai bisogni trasfusionali espressi dai pazienti assistiti dalle strutture sanitarie provinciali, pubbliche e private.

La campagna promozionale prevede, tra l’altro, la distribuzione del nuovo opuscolo informativo per la donazione responsabile del sangue e degli emocomponenti, di recente produzione da parte dell’ASP di Siracusa, redatto e curato dal direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia e dal direttore dell’Unità .

(foto archivio)