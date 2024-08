Basket, il Cus Catania si prepara per la serie C: il quintetto punta sul vivaio

Nuova stagione e rinnovate ambizioni per il CUS Catania Basket che si appresta all’avvio del prossimo campionato di serie C - girone Q -, per un totale di 26 partite. Idee molto chiare in seno alla società etnea, che ha dato il via a un progetto nuovo, con alcuni cambi in dirigenza e un roster già completato che potrà recitare da protagonista nel prossimo campionato, dopo l’esperienza maturata lo scorso anno nella B Interregionale.

Il presidente del CUS Luigi Mazzone ha affidato a Marco Di Bella l’incarico di general manager per il triennio 2025-2027. Una scelta cruciale che definisce l’arco temporale in cui si vuole lavorare per il progressivo sviluppo della sezione cestistica del Centro Universitario Sportivo catanese. La scelta di Marco Di Bella riflette la volontà del CUS Catania Basket di dare continuità al progetto sportivo e organizzativo.

È stato formato un nuovo staff dirigenziale, con incarico anche in questo caso triennale, composto da Gaetano Russo, Rosario Tumello, Emanuele Leone, Manuel Scerra, Carmelo Coppolino, Marco Sorana, Ezio Castro e Samuele Politi.

L’obiettivo principale della sezione basket del CUS Catania nel prossimo triennio sarà quello di investire nello sviluppo del settore giovanile, integrando i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nella gestione di tutte le componenti del team, coinvolgendo attivamente la comunità e i tifosi, e migliorando la performance sportiva, con l’ambizione di ottenere risultati competitivi nei campionati.

Nuovo anno, nuovo gruppo. Anche in questo caso però con caratteristiche precise, individuate dalla dirigenza: un mix di esperienza e nuovi talenti, accomunati da un forte legame con il territorio e di conseguenza con il settore giovanile. A guidare il gruppo, l’esperienza, la qualità e la determinazione dell’head coach Gabriele Giorgianni.

Confermati i pilastri della squadra Lorenzo Corselli, Eugenio Cuccia e Gabriele Vasta che continueranno a rappresentare i colori del CUS Catania anche in questa nuova avventura. A loro si aggiungono tre nuovi acquisti da sempre legati ai colori cusini: Daniel Arena, Marco Pennisi ed Enzo Santonocito. Cresciuti nel vivaio del CUS Catania Basket, ritornano a casa, pronti a dare il massimo. Inoltre, il roster si arricchisce con l’ingresso di Andrea Farruggio e Daniele Signorelli che apportano esperienza e qualità.

(nella foto Andrea Farruggio)