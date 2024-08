A Locri celebrati i funerali del garante nazionale dei detenuti D'Ettore

Si sono svolti a Locri i funerali di Felice Maurizio D'Ettore,Garante nazionale dei detenuti, morto improvvisamente nei giorni scorsi a 64 anni. D'Ettore, di origini calabresi, era in vacanza con la famiglia quando ha avuto un malore che, malgrado i tentativi messi in atto dai sanitari per tentare di salvargli la vita, ne ha determinato il decesso. Alle esequie di D'Ettore, ex parlamentare, da circa otto mesi in carica come Garante nazionale dei detenuti, che sono state celebrate dall'Ordinario militare per l'Italia Santo Marcianò, ha partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, accompagnato dai sottosegretari Andrea Delmastro delle Vedove (Giustizia) e Wanda Ferro (Interno). Nella sua omelia l'Ordinario militare d'Italia ha tracciato un profilo di D'Ettore mettendone in evidenza la competenza in materia giuridica e l'integrità morale. "Il suo spirito di servizio - ha detto monsignor Marcianò - resterà pe rsempre da esempio.