Il Trapani si salva a Foggia all'ultimo respiro: i granata firmano il 2 - 2 al 96'

Il Trapani al debutto in serie C, porta un punto a casa. Per i granata è stato un ottimo pareggio sul campo del Foggia. E' finita 2 a 2, ma i siciliani sono riusciti a raddrizzare la gara nel finale di partita. Sblocca il match Emmausso al 23'. Il Trapani incassa il colpo ma raggiunge il pieno equlibrio alla fine del primo tempo. Ci ensa Mamadou a firmare l' 1 a 1. Al 48' i rossoneri si ritrovano in vantaggio grazia ad di Sabatino. Ma c'è ancora il secondo parziale da sisputare. I granata attaccano a testa bassa, ma la rete del definitivo 2 -2 arriva al 96'. La rete è firmata da Lescano.