Pressing per una tregua a Gaza, tensioni nel governo dello Stato ebraico

Mediatori in pressing per una tregua a Gaza per le vaccinazioni antipolio alla popolazione. Si lavora ad un primo cessate il fuoco di 72 ore. L'Egitto boccia la richiesta di truppe israeliane al confine con la Striscia. Tensione nel governo dello Stato ebraico: il leader fondamentalista e ministro per la sicurezza Ben Gvir provoca: 'Costruirei una sinagoga sul Monte del Tempio'. il collega della Difesa Gallant lo accusa: 'Mette in pericolo la sicurezza nazionale'. Netanyahu assicura: 'Lo status quo non cambia'. Coloni sparano in Cisgiordania, un morto e 3 feriti. Il Papa incontra i familiari delle vittime dell'esplosione nel porto di Beirut del 2020: 'Il Libano è e deve restare un progetto di pace. Per voi chiedo verità e giustizia, mai arrivata', dice.