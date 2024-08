Interventi di pulizia nelle scuole di Acireale

Con l’anno scolastico alle porte il Servizio Edilizia Scolastica ha avviato gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria in tutte le scuole del territorio comunale.

L’obiettivo dichiarato dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Licciardello è garantire agli studenti edifici scolastici puliti ed ordinati:“Insieme con il sindaco Roberto Barbagallo abbiamo predisposto interventi mirati di pulizia e rimozione della sabbia vulcanica dai tetti e da tutte le aree esterne degli edifici scolastici, nonché la manutenzione di tutte le aree a verde e i piccoli interventi di manutenzione ordinaria all’interno di tutti i plessi scolastici. Nel contempo l'Ufficio Ambiente provvederà alla verifica dei siti di conferimento differenziato dei rifiuti posti all'interno delle scuole, al fine di implementare i contenitori mancanti. Gli interventi inizieranno oggi e riguarderanno tutti i plessi scolastici della nostra città”.

E’ alta l’attenzione anche per l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, retto da Valentina Pulvirenti: “Stiamo provvedendo all’acquisto degli arredi (banchi, sedie, appendiabiti) e delle attrezzature sportive, così come dalle specifiche richieste pervenute. Faremo il possibile affinché i nostri alunni possano iniziare serenamente il nuovo anno scolastico, con tutto il necessario”.