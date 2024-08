A piedi da Floridia e Solarino per la festa della Madonnina di Siracusa

l’Arcivescovo Lomanto, al termine della celebrazione Eucaristica, ha benedetto il cotone che è stato distribuito alle migliaia di fedeli e pellegrini presenti. L’Arcivescovo nell’omelia ha invitato ad accogliere il senso della benedizione del cotone, esortando a custodire il cotone benedetto con l’impegno di convertire la propria vita attraverso la preghiera costante, l’esercizio della carità e della misericordia.

Nella settimana dell’Anniversario tante le iniziative liturgiche e culturali si alterneranno secondo il programma già divulgato.

Sabato 31 agosto 2024, dopo il solenne Pontificale presieduto dal Vescovo di Oria, Mons. Vincenzo Pisanello, giungerà al Santuario di Siracusa il pellegrinaggio a piedi dei fedeli di Solarino e di Floridia.

Nella stessa serata del 31 agosto, alle ore 20.45, nella Cripta del Santuario si terrà il concerto dal tema “Lacrime di vita – La sacralità di Dio nella sacralità del corpo umano”. Al pianoforte il M° Pietro Lio che offrirà composizioni di musica estemporanee ispirate da letture di teologia antropologia. Lo spettacolo sarà realizzato in collaborazione con la Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” a Casal Boccone di Roma.

Il Dr. Filippo Maria Lio presenterà la serata sulla “Madre che piange non per colpevolizzare i figli ma per esprimere, mediante il pianto, la Maternità universale affidatale dal Padre Celeste, che abbraccia l’intera umanità dal concepimento al fine vita, dalla vita terrena all’oltre vita nei cieli”.