Rifiuti a Siracusa, l'assessore Cavarra: "Non c'è senso civico, aiutateci"

Sul fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti a Siracusa, l’assessore all’Igiene urbana, Salvatore Cavarra, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Sulla questione igiene urbana in città è il momento di uscire dall'equivoco, quello che finisce col dare un quadro desolante e non del tutto corrispondente alla realtà.

​Il personale degli uffici lavora senza sosta anche fuori orario, in qualche caso fino a 12 ore al giorno, e senza mai chiedere il pagamento dello straordinario. Eppure emerge una situazione di continua emergenza: troppi rifiuti abbandonati nelle periferie, alla Borgata, in Ortigia; condomini che non differenziano e commercianti che faticano a rispettare le regole. E così ogni giorno il personale viene sopraffatto dalla necessità di rispondere a esigenze straordinarie le quali, ormai, hanno preso il sopravvento sull’ordinario.

​Nonostante tutto, in questi mesi abbiamo sviluppato almeno 6 progetti e siamo comunque al 53 per cento di raccolta differenziata.

​In questa partita, un ruolo importante lo gioca l’informazione ed è per tale ragione che mi rivolgo a voi gentili direttori delle testate giornalistiche. Il mio è un appello, una richiesta di aiuto nell’interesse della città che tutti amiamo e che appartiene e ciascuno di noi. Vi chiedo di pubblicare questa nota ma anche di darci una mano a sensibilizzare i cittadini, le imprese, i portatori di interesse affinché si faccia tutti assieme un salto di qualità

​I controlli sono costanti e siamo impegnati a incrementarli, ma l’idea di piazzare una telecamera a ogni angolo di strada è, ovviamente, impraticabile.

​La ditta che gestisce il servizio lavora senza risparmiarsi per eliminare le criticità, ma l’eliminazione delle centinaia di micro discariche toglie troppo personale alla raccolta differenziata, allo spazzamento e al lavaggio delle strade e ad altri servizi poiché, specialmente in estate, prioritario è evitare i rischi igienico-sanitari determinati dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

​Tutti i giorni ricevo segnalazioni da centinaia di cittadini che tengono al decoro di Siracusa. Sono loro i testimoni inermi di una situazione che fatichiamo a cambiare a causa di una fetta di popolazione dotata di scarso senso civico o forse infastidita da tanta bellezza al punto di pensare di poterla sporcare.”