Pioggia oleosa a Città Giardino, Spada (Pd): convocare il direttore dell'Arpa

“Pioggia” oleosa a Città Giardino, il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, chiede la convocazione urgente in audizione dell’assessore al Territorio e Ambiente, del direttore dell’Arpa, nonché delle quattro principali aziende che gestiscono gli impianti di raffinazione nella zona industriale di Siracusa.

L’iniziativa «si rende necessaria – spiega il parlamentare regionale – dopo che ieri mattina molti cittadini residenti a Città Giardino, frazione di Melilli, hanno segnalato una strana “pioggia” oleosa, condividendo fotografie sui social, in cui sono raffigurate le facciate esterne delle loro case coperte di piccole macchie scure, così come auto e piante macchiate dalla sostanza. Nelle ore immediatamente precedenti veniva altresì rilevato un caso di sfiaccolamento nella vicina area industriale, e più precisamente nell’impianto U100 - Isab impianti sud».

Il deputato regionale aggiunge: «Ho anche sentito il collega Giuseppe Carta, presidente della IV commissione regionale nonché sindaco di Melilli, con il quale abbiamo concordato la necessità di ascoltare in audizione tutte le parti interessate in questa vicenda che preoccupa seriamente i residenti delle aree vicino alla zona industriale di Siracusa».

L’on. Tiziano Spada è a conoscenza che l’Arpa «si è subito attivata - precisa - per gli accertamenti del caso, al fine di chiarire se vi sia un collegamento tra lo sfiaccolamento e l’apparizione della sostanza oleosa. È pertanto necessario fare chiarezza sulla natura e le cause dell’evento – conclude il deputato regionale del Pd - stante il possibile pericolo per la salute, nonché gli innumerevoli disagi che hanno colpito la popolazione di Città Giardino».