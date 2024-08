Rissa in una discoteca a Cinisi, il filmato viene postato sui social

Il video di una rissa avvenuta in una discoteca di Cinisi, nel Palermitano, è finita sui social. La scazzottata tra alcuni giovani è stata sedata dallo staff del locale, a sua volta aggredito. Intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. La direzione della discoteca parla di "grave atto vandalico che ha causato danni ingenti. Questo episodio, unito ad altri atti di violenza accaduti nel nostro territorio, sta mettendo a dura prova la movida. Nonostante gli sforzi profusi, abbiamo ritenuto necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. E' giunto il momento di dire basta, chiediamo giustizia, un intervento deciso delle istituzioni per garantire la sicurezza di tutti e creare le condizioni necessarie per una movida responsabile e sostenibile"