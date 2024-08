Ragusa, avviso sulla gestione del Castello di Donnafugata: bando prorogato di 2 mesi

Verrà prolungata da uno a due mesi la scadenza dell'avviso pubblico con cui il Comune di Ragusa ha comunicato agli inizi di agosto l'arrivo di una proposta di partenariato speciale pubblico privato per la gestione del Castello di Donnafugata, il Mu.De.Co e Palazzo Zacco. La notizia è stata data dal sindaco Peppe Cassì al termine di una riunione convocata dal prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, per sgombrare il campo sulla correttezza del provvedimento amministrativo. Nelle scorse settimane era stata 'levata di scudi' da parte delle opposizioni a Palazzo delle Aquile. Troppo poco il tempo disponibile per presentare altre e adeguate adesioni considerato il periodo agostano, sotto accusa sono finiti anche i 7 giorni impiegati dall'Ufficio Protocollo del Comune per registrare la proposta avanzata da Civita Sicilia Srl (Catania) e Logos Società Cooperativa (Comiso), datata luglio, e quindi far scattare i 30 giorni di evidenza pubblica. La proposta ricevuta dal Comune è stata anche giudicata anti economica per lo stesso ente perché, tra gli altri, prevedeva un introito di sole 30 mila euro l'anno a fronte di oltre 600 mila euro di incassi dal sito.