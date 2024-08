Siracusa, murales coprirà facciata del parcheggio Talete

Nel volgere di qualche giorno la facciata del parcheggio Talete a Siracusa cambierà aspetto, anche in vista del G7 agricoltura e degli altri eventi collaterali che tra meno di un mese proietteranno Siracusa sulla ribalta internazionale. Per farlo, l'amministrazione comunale ha deciso di affidarsi alle doti di uno street artist siracusano che è stato incaricato di realizzare un murales che attenui l’impatto visivo della struttura. Si tratta di Carlo Alberto Giardina, già autore nel 2021 di quattro opere sulle facciate di altrettante palazzine popolari di via Antonello da Messina nell’ambito della manifestazione Mimesi Fest. L’artista, che vive a Milano e che si è ritagliato uno spazio importante nel mondo dell’arte muraria, se le condizioni climatiche lo consentiranno, inizierà oggi stesso la sua opera per concluderla già nel corso della prossima settimana.