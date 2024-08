Volo da Aeroporto Fontanarossa di Catania: tutto quello che devi sapere

L'Aeroporto di Catania-Fontanarossa "Vincenzo Bellini" (codice IATA: CTA, codice ICAO: LICC), che dista solo una decina di chilometri dal centro della città, è il più trafficato della Sicilia, nonché fra i primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri.

Da qui decollano e atterrano i velivoli di decine di compagnie, che garantiscono un’ampia copertura dei collegamenti nazionali e internazionali. Un hub veramente evoluto, che gestisce ogni anno milioni di viaggiatori, dalle procedure di check-in ai trasporti da e per l'Aeroporto, passando per i servizi disponibili. Continua a leggere, e scopri come risparmiare tempo e rendere il tuo viaggio agevole.

Se arrivi in auto al Bellini, il parcheggio rappresenta spesso una preoccupazione. Il parcheggio aereoporto di Catania ti viene incontro con svariate opzioni per ogni viaggiatore. La struttura principale, situata di fronte al terminal, propone tariffe orarie e giornaliere interessanti. I parcheggi P1, P2, P3 e P5 sono studiati per soste brevi, situati a pochi passi dal terminal, ideali per chi deve accompagnare o prelevare qualcuno. Il parcheggio P4 è la scelta low cost, che bilancia risparmio e comodità. Diversamente, il parcheggio P6 si rivolge a chi vuole lasciare la macchina per periodi prolungati. È data anche un’attenzione particolare alle persone con mobilità ridotta, con posti riservati e assistenza dedicata.

I servizi all'interno dell'Aeroporto sono pensati per allietare l'attesa prima del volo, con numerosi negozi, dai brand di lusso alle boutique locali, in cui fare shopping dell'ultimo minuto o acquistare souvenir tipici. Se senti il bisogno di relax, bar e ristoranti regalano momenti di piacere con piatti veloci internazionali e l’immancabile gastronomia siciliana. Zone wi-fi gratuite sono disponibili in tutti il terminal, consentendo ai passeggeri di rimanere connessi.

Le procedure di check-in variano a seconda della compagnia aerea e della destinazione, comunque in genere si fa il check-in online, per risparmiare tempo e denaro. Per chi preferisce il check-in tradizionale, è consigliabile arrivare al desk due o tre ore prima del decollo. Stessa accortezza anche per i controlli di sicurezza prima di accedere all'area imbarchi. Per velocizzare questa fase, preparati in anticipo: liquidi in contenitori da 100ml max, dispositivi elettronici pronti per essere ispezionati separatamente, indossa scarpe facili da togliere e evita accessori metallici.

Per raggiungere l’Aeroporto di Catania, puoi utilizzare diversi mezzi. L’Alibus collega l’Aeroporto al centro città e alla stazione ferroviaria centrale con corse ogni 25 minuti, dalle 04:40 alle 24:00. Il biglietto costa 4 euro e può essere acquistato in Aeroporto, sull’autobus, online o presso rivenditori autorizzati. In taxi, il costo varia a seconda della destinazione, con tariffe fisse da 18 euro. Le compagnie autorizzate sono Taxi Sat Service e Radio Taxi Catania. Puoi anche noleggiare un’auto e seguire l’autostrada A18 o la tangenziale E45. Infine, ci sono servizi di transfer privati prenotabili online, ideali per chi cerca maggiore comodità.

Poi, se l’Aeroporto etneo dovesse essere solo il tuo punto di partenza per esplorare altri incantevoli territori della Sicilia, potrai contare su una moltitudine di autobus regionali per tutte le principali città e località balneari della costa orientale e meridionale, come Messina, Enna, Agrigento, Giardini Naxos, Ragusa, Taormina, Siracusa. Esiste inoltre un collegamento bus diretto con Palermo e uno con l'Aeroporto di Comiso, a poca distanza dalla città di Ragusa.