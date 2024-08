“Sicilian Shakespeare Festival” a Siracusa, spettacolo di magia di Benedetta Bottaro

Magia da scena, illusionismo e mentalismo a tema shakesperiano. Sul palco dell’aula magna del Liceo “Gagini” di Siracusa ieri la “Maga Benny” ne “La Strega di Macbeth”, ha intrattenuto e coinvolto il pubblico presente per una settantina di minuti. E’ iniziata così l’ultima settimana del “Sicilian Shakespeare Festival”, manifestazione ideata da Luciano Bottaro e organizzata da Bruno Falco e Seby Sesto. “Uno spettacolo realizzato per onorare le donne – ha detto Benedetta Bottaro (“Maga Benny”) – e in particolare quelle streghe che, per un periodo della storia, sono state anche perseguitate ma che sono sempre state in mezzo a noi. Chi non ha mai sentito parlare – ha esclamato ironicamente – di quella strega di mia suocera!”. Spettacolo godibile e piacevole, anticipato dall’esibizione di Moreno Cocola. E’ stato lui il primo a salire sul palco nell’ambito del contest per giovani talenti under 21 premio “Valentina Lomanto”. Il sedicenne siracusano, che frequenta la sezione “Fernando Balestra” della scuola dell’Inda, ha recitato il famoso monologo di Mercuzio tratto da “Romeo e Giulietta” con cui Salvo Sesto ha vinto l’edizione dello scorso anno. Nei prossimi giorni toccherà agli altri concorrenti in gara. Domenica prossima, primo settembre, in occasione della serata finale, la scelta del vincitore in base ai voti della giuria tecnica, dei due vincitori degli scorsi anni e del pubblico. Domani sera, mercoledì 28 agosto, alle 20,30 la replica de “La dodicesima notte” per

la regia di Luciano Bottaro, mentre giovedì sarà replicato “U Mircanti” per la regia di Corrado Drago” e venerdì “Tutto Shakespeare” (regia di Luciano Bottaro). Questi tre spettacoli saranno al “Gagini”. Sabato “Il mercante di Venezia” al piccolo teatro“Elvira” a cura della compagnia “Comica” di Enzo e Francesco Firullo. Domenica gran finale con il contest e con lo spettacolo “Ofelia nostra contemporanea” curato da

Luciano Bottaro.