Comiso, multa a minimarket: vendeva alcolici dopo le 18

Servizi di controllo del territorio ad opera del personale del Commissariato di Polizia di Comiso: controllate 340 persone, 160 autovetture, contestate 6 infrazioni del codice della strada, controllati 4 esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità amministrativa.

Nell’ambito dei controlli veniva verificata la posizione amministrativa dei cittadini extra-comunitari e si appurava l’irregolarità di un soggetto straniero di origine tunisina, ragion per cui veniva emesso decreto di espulsione con trattenimento in CPR.

Inoltre, nella serata di venerdì, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale procedevano a servizi nel Comune di Comiso, con particolare attenzione al centro storico, nel corso dei quali venivano identificate 19 persone e controllati 3 esercizi commerciali; un minimarket veniva sanzionato per mancato rispetto dell’ordinanza sindacale che prevedeva dopo le ore 18.00 il divieto di vendita di bevande alcoliche.