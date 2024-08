Sequestrati dalla Finanza nel Palermitano 163 mila prodotti 'taroccati'

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato 163.828 articoli di vario genere. In particolare, al momento dell'accesso presso un esercizio commerciale di Campofelice di Roccella, le Fiamme Gialle del Gruppo di Termini Imerese hanno rinvenuto tale merce non riportante, in modo conforme alla legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, il luogo d'origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso. In alcuni casi, i prodotti erano sprovvisti del marchio CE, necessario a attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall'Unione Europea per alcune categorie di prodotti.