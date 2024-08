Maxi tamponamento in Tangenziale a Catania: coinvolte 6 automobili

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 sulla Tangenziale di Catania all'altezza dello svincolo di Misterbianco sulla carreggiata in direzione Siracusa. Per cause ancora in fase di accertamento è avvenuto un tamponamento fra sei auto, che ha causato sul momento delle lunghe code partite dallo svincolo di Gravina di Catania. Per fortuna l'impatto tra le auto non ha causato feriti e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo etneo per ricostruire la dinamica, effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Stradale, la strada è stata riaperta e il traffico sta riprendendo piano piano a scorrere in modo regolare.