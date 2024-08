Spacciava 'spice' con una bicicletta elettrica: arrestato a Milazzo

I carabinieri di Milazzo hanno arrestato un 25enne, con precedenti penali, ritenuto accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, effettuando un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane che, accortosi della loro presenza, si è allontanato velocemente a bordo di una bicicletta elettrica, lanciando per terra un involucro di plastica. lo hanno bloccato recuperando l'involucro, contenente 91 grammi di sostanza stupefacente detta "Spice" e 0,84 grammi di crack suddivisi in dosi, nonché un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, procedendo alla perquisizione domiciliare nell'abitazione del 25enne, hanno rinvenuto e sequestrato materiale idoneo al confezionamento della droga. Il giovane è

stato arrestato e condotto in caserma e, dopo le formalità dirito, trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le relativeanalisi di