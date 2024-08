Cremona - Palermo, scoppia rissa a fine gara per la maglia di Blin destinata a una bambina

Brutta scena ieri sera nel settore ospiti dei tifosi del Palermo al termine della partita vinta a Cremona per 1-0 dalla squadra rosanero. Una rissa tra tifosi, con tanto di bastoni, è stata ripresa da alcuni video sui social. Gli scontri sarebbero avvenuti dopo il furto a una bimba della maglia che le aveva donato il centrocampista rosanero Blin.

Secondo alcuni testimoni, sembra che il tutto sia nato da una maglia lanciata da un calciatore del Palermo in curva destinata a una bambina, ma che a quest’ultima non è mai arrivata. Un uomo avrebbe preso la maglietta destinata alla piccola, andando via. Alcuni tifosi si sono accorti dell’accaduto e volevano prendere la maglia da poterla dare alla bambina. Una volta individuato il responsabile del “furto” è scattata la violenza.