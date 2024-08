Proclamato il lutto cittadino a Portopalo per Giusi Grinato

La sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, oggi qualche minuto dopo le 13 ha proclamato il lutto cittadino per Giusi Grinato, la mamma scomparsa ieri dopo essersi sentita male al rientro dal lavoro. La donna che lavorava in un supermercato del paese appena rincasata ha accusato un soffocamento. Avrebbe detto che non riusciva a respirare. Forse in quegli atti drammatici, sarebbe stata colpita da infarto. Allertato il 118, i soccorritori quando sono arrivati nell'abitazione di Giusi Grinato non hanno potuto fare null'altro che constatare il decesso. La donna lascia il marito e due figli. Domani a Portopalo di Capo Passero sarà lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta nei luoghi pubblici e saracinesche abbassate dei negozi, per tutto il tempo del rito funebre. I funerali saranno celebrati alle 10 nella chiesa di San Gaetano.